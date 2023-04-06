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НовостиОбщество6 апреля 2023 13:03

На Алтае дикие кабаны сломали забор, чтобы поселиться рядом с людьми

Сразу три стада живут возле села в Республике Алтай
Данила ШУЛЯК
В селе кабаны лакомятся яблоками и кедровыми шишками. Фото: кадр из видео Алтайского биосферного заповедника.

В селе кабаны лакомятся яблоками и кедровыми шишками. Фото: кадр из видео Алтайского биосферного заповедника.

Жители алтайского села Яйлю сообщили о нашествии диких кабанов. О новых соседях сельчан рассказал сайт Толк.

За последние несколько лет дикие кабаны успели заселить все окрестности Яйлинской террасы. Местные встречают их всюду: в садах, лесах и на покосах. Зимой животные паслись неподалеку от населенного пункта, а весной проделали дыру в заборе и попали в Яйлю.

О том, чем село так пригляделось дикому зверю, рассказали в Алтайском биосферном заповеднике.

— Окрестности Яйлю, можно сказать, рай для кабанов – яблоки в садах, кедровые шишки в припоселковых кедрачах, тучные покосы. Зимой мало снега, да люди еще выращивают разные деликатесы на своих участках, – рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.

Он также отметил, что сейчас вокруг села поселились два-три стада лесных поросят. Они поделили территорию и постоянно ищут лакомства.

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