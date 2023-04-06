Специалисты предупреждают: вакцинироваться от клещевого энцефалита должно 95 процентов населения

На санитарно-противоэпидемической комиссии рассказали о мерах профилактики клещевого энцефалита. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

По словам заместителя руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Лады Самойловой, в прошлом году ситуация была напряженная, а в этом году прогноз зависит от состояния иммунизации населения, проводимых объемов акарицидных обработок, от того, соблюдают ли люди правила безопасности.

- У нас эндемичный район, для которого характерно это заболевание, есть переносчики. Есть определенные территории риска: парки, садовые общества, кладбища. Люди, которые обслуживают эти территории, должны быть привиты, и те, кто посещает эти территории, - тоже. Существуют определенные требования для владельцев питомцев. После выгула собак, например, хозяин обязательно должен осмотреть не только себя, но и животное, так как оно может перенести клеща в квартиру, - прокомментировала Лада Самойлова.

По словам экспертов, в зоны риска входят парки, садовые общества, кладбища. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Так как территория Новосибирской области считается эндемичным районом, население должно быть вакцинировано на 95 процентов. В прошлом году начало эпидсезона было зарегистрировано во второй декаде марта, большое количество обращений с укусами клещей начали регистрировать с конца апреля, а пик пришелся на июнь.

На комиссии отметили: в этом году укус клеща уже зарегистрирован. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике минздрава Новосибирской области Татьяна Ивлева сообщила: первый укус клеща в этом году уже зарегистрирован. Она пояснила, что проводить вакцинацию можно круглогодично, однако разумнее - осенью и весной. Для того чтобы вакцина сработала в случае встречи с клещом, должно пройти две недели после второй прививки. Полный курс рассчитан на три прививки, поэтому одно лето человек будет все-таки уязвим. В этот период, если встреча с клещом произошла, лучше вводить иммуноглобулин.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»