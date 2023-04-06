Мебельщик обманул сибиряков на 600 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мебельщик обманул новосибирцев на 600 тысяч рублей. Сибиряк брал заказы на мебель, получал за нее деньги, но своих тумб и столов люди так и не дождались. Дело было возбуждено по статье 159 УК РФ за мошенничество.

— В 2021 году обвиняемый, действуя от имени общества с ограниченной ответственность заключал с людьми договоры на изготовление корпусной мебели, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, — рассказали в областной прокуратуре.

Сибиряк обманул 13 человек, похитив более 600 тысяч рублей. За мошенничество ему грозит до 6 лет колонии со штрафом в 80 тысяч рублей. Дело направили в Ленинский районный суд.

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