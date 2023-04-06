Упала прямо под колеса: бегущую по дороге косулю заметили водители под Новосибирском

Косуля, бежавшая по дороге, упала под колеса водителя под Новосибирском. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на четверг, 6 апреля, в Искитиме под Новосибирском заметили лесную жительницу. Косуля бежала по проезжей части. Ее сняли на видео.

На кадрах, опубликованных в «АСТ-54», видно, что косуля запнулась на тоненьких ножках и упала прямо под колеса авто. К счастью, ее не задавили.

Комментаторы поста заметили, что такие гостью в городе не редкость. Ведь вокруг лес. Они призвали водителей к осторожности.

Ранее о перебегающих дороги животных напоминали в региональном Минпприроды. В ведомстве попросили водителей соблюдать скоростной режим и руководствоваться знаками.

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