Упала прямо под колеса: бегущую по дороге косулю заметили водители под Новосибирском

Косуля, бежавшая по дороге, упала под колеса водителя под Новосибирском.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В ночь на четверг, 6 апреля, в Искитиме под Новосибирском заметили лесную жительницу. Косуля бежала по проезжей части. Ее сняли на видео.
На кадрах, опубликованных в «АСТ-54», видно, что косуля запнулась на тоненьких ножках и упала прямо под колеса авто. К счастью, ее не задавили.
Комментаторы поста заметили, что такие гостью в городе не редкость. Ведь вокруг лес. Они призвали водителей к осторожности.
Ранее о перебегающих дороги животных напоминали в региональном Минпприроды. В ведомстве попросили водителей соблюдать скоростной режим и руководствоваться знаками.
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