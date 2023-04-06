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НовостиОбщество6 апреля 2023 3:25

Упала прямо под колеса: бегущую по дороге косулю заметили водители под Новосибирском

Косуля, бежавшая по дороге, упала под колеса водителя под Новосибирском
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Косуля, бежавшая по дороге, упала под колеса водителя под Новосибирском.

Косуля, бежавшая по дороге, упала под колеса водителя под Новосибирском.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на четверг, 6 апреля, в Искитиме под Новосибирском заметили лесную жительницу. Косуля бежала по проезжей части. Ее сняли на видео.

На кадрах, опубликованных в «АСТ-54», видно, что косуля запнулась на тоненьких ножках и упала прямо под колеса авто. К счастью, ее не задавили.

Комментаторы поста заметили, что такие гостью в городе не редкость. Ведь вокруг лес. Они призвали водителей к осторожности.

Ранее о перебегающих дороги животных напоминали в региональном Минпприроды. В ведомстве попросили водителей соблюдать скоростной режим и руководствоваться знаками.

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