«Муж боялся не успеть»: в Новосибирске полицейские довезли до перинатального центра сибирячку, у которой начались роды

В Новосибирске полицейские довезли до перинатального центра сибирячку, у которой начались роды. Фото: ГУ МВД по НСО\Правительство НСО

В Новосибирске полицейские довезли до перинатального центра сибирячку, у которой начались роды. Произошло все 1 апреля в селе Шайдурово Ордынского района.

— К дежурившим сотрудникам Госавтоинспекции обратился мужчина, который пояснил, что у его супруги начались роды и он боится не успеть вовремя доставить её в медучреждение, — сообщили в областном МВД.

Тогда сотрудники ДПС приняли решение сопроводить роженицу до роддома на патрульной машине с «мигалками» и сиреной. Женщину довезли до Перинатального центра Новосибирской областной больницу, где ее уже ждали врачи.

Гаишники вернулись к работе, а позже узнали, что на свет появилась девочка с редким именем Стефания.

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