«Отец сказал, что оплатит ремонт»: в Новосибирске 9-летний мальчик поджег припаркованную под окнами иномарку

Отец мальчика пообещал отремонтировать машину за свой счет. Фото: кадр из видео/предоставлено очевидцем

В Новосибирске на улице Киевской, 20 9-летний мальчик поджег припаркованную у дома машину. ЧП произошло сегодня, 5 апреля. Полиция уже нашла виновника и поговорила с его родителями. Как рассказал КП-Новосибирск 62-летний владелец иномарки, он никогда не встречал этого ребенка, и не знает, почему тот решил поджечь его машину.

— Я зашел буквально на полчаса к знакомым. Сам я не в этом доме живу. Приехал, нужно было свозить человека кое-куда. Не получилось, подожгли машину, — рассказал КП-Новосибирск сибиряк. — Мальчик что-то засунул в решётку радиатора, бумажку какую-то или еще что, потом отошел, убедился, что все загорелось и спокойно ушел.

Юного поджигателя нашли быстро. Мужчина написал заявление в полицию, предоставил видео с камер. Уже через несколько часов правоохранители вычислили мальчика и пришли к нему домой. Как потом стало известно пострадавшему от соседей ребенка, тот известный хулиган. Его матери периодически звонят из школы, жалуются на поведение сына и просят принять меры. Семья благополучная, но сам мальчик мало с кем общается и постоянно один.

— Отец мальчика сказал, чтобы я сделал экспертизу, а все расходы на ремонт он возьмет на себя. Экспертиза завтра пройдет, там точно будет известна сумма ущерба. Я думаю, от 200 тысяч и больше будет. Не знаю, что там внутри повредилось, а так капот надо менять, бампер, радиаторную решетку, провода внутри оплавились. Сильного пожара не было, но вся пластмасса оплавилась, краска тоже, — пояснил мужчина.

По его словам, отец мальчика хочет решить все в досудебном порядке. Договор о возмещение ущерба пока только на словах, но если после экспертизы тот не откажется от своего обещания, то документы оформят официально. Пострадавший тоже не хотел бы доводить дело до суда, но готов на это, если ущерб откажутся возмещать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber