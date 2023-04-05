Новосибирская ученая создала полезные десерты с сиропом агавы

Такие десерты можно даже диабетикам. Фото: Наталья Ворожейкина

Доцент кафедры технологии и товароведения пищевой продукции НГАУ из Новосибирска Наталья Ворожейкина придумала, как использовать сироп агавы в кондитерском деле. О своей разработке она рассказала корреспонденту КП-Новосибирск в среду, 5 апреля.

Раньше сироп агавы использовали только в медицине и для производства алкоголя. Фото: Наталья Ворожейкина

— Сироп агавы давно используют в косметологии и медицине, а я решила добавлять его в десерты вместо сахара. На вкус и цвет этот сироп как жидкий цветочный мед. Он на 80% состоит из натуральной фруктозы — в агаве ее больше, чем в других фруктах. Поэтому такой сироп полезен для больных сахарным диабетом, — рассказала КП-Новосибирск кондитер.

Сироп не карамелизуется и не оставляет пятен на коржах. Фото: Наталья Ворожейкина

Кроме этого, в сиропе агавы 5% пробиотика инулина, который обычно содержится в кисломолочных продуктах. Такие десерты принесут пользу и страдающим заболеваниями желудка.

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