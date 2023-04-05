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НовостиОбщество5 апреля 2023 13:53

На фасаде вокзала в Новосибирске нашли нивелирный пункт 1916 года

Стенной репер увидели на станции ж/д вокзала «Новосибирск — Южный»
Данила ШУЛЯК
Нивелирный пункт 1916 года нашли на ж/д станции вокзала в Новосибирске. Фото: Управление Росреестра по Новосибирской области

Нивелирный пункт 1916 года нашли на ж/д станции вокзала в Новосибирске. Фото: Управление Росреестра по Новосибирской области

Нивелирный пункт 1916 года нашли на ж/д станции вокзала в Новосибирске. Об этом сообщили в Управлении Росреестра региона.

— Пункт находится на здании железнодорожного вокзала станции «Новосибирск — Южный», на нем сохранилась надпись «Нивеллировка Омскаго военно-топографическаго отдела». Стенной репер заложили в 1916 году, — указано в публикации ведомства.

Специалисты оценили состояние нивелирного пункта как удовлетворительное.

Нивелирный пункт (репер) — это сооружение, заложенное в грунт для установления или распространения системы высот. Так специалисты геодезии собирают информацию о высоте местности над уровнем моря.

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