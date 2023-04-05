Первый Форум сибирского гостеприимства стартовал в Новосибирской области 5 апреля

Туристический форум "Дикоросы" проходит в Новосибирской области. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

В Новосибирской области начал работу первый масштабный Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». Мероприятия будут проходить с 5 по 7 апреля. Форум организован при поддержке Минэкономразвития и Минпромторга Новосибирской области.

Губернатор региона Андрей Травников принял участие в пленарном заседании «Новая Сибирь: туризм сегодня и завтра». Глава Новосибирской области отметил, что для региона почётно и ответственно стать ведущей площадкой для проведения такого крупного международного делового мероприятия, как Форум сибирского гостеприимства. Здесь собрались эксперты отрасли из 24 регионов России и восьми стран.

Губернатор подчеркнул, что туризм влияет на занятость в других отраслях и создает отличные перспективы для развития МСП.

– За последние годы в регионе мы пересмотрели значимость туризма, в том числе внутреннего. Интерес к нему вырос и из-за пандемийных ограничений, и благодаря патриотическим запросам общества. Переоценке значимости туротрасли способствуют и рост мегаполиса, и развитие крупнейшего в азиатской части страны авиахаба «Толмачёво», – сообщил Андрей Травников.

Глава региона уточнил, что в прошлом году область заняла 12-е место в национальном туристическом рейтинге, а в Сибири стала лидером по количеству туристов – за 2022 год в Новосибирской области отдохнули почти миллион человек.

Председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев добавил, что главное, чтобы новый закон о работе отрасли не перегружал индустрию.

– Основной критерий – простота понятий для бизнеса, для пользователей и чиновников. Самое главное, чего хочет государство от туризма – развитие регионов и их социально-экономической сферы, рост уровня и качества жизни, – отметил Сангаджи Тарбаев.

Кроме того, в рамках форума прошла рабочая встреча Андрея Травникова с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым и проректором по развитию МГИМО Артёмом Мальгиным. Они обсуждали перспективы проекта «Туристский атлас России», который создают в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и госпрограммы «Приоритет 2030».

В реализации идеи «Атласа» среди пяти университетов задействован и НГУЭУ. Новосибирский вуз будет разрабатывать правовую карту функционирования туристской отрасли.

За прошедший год предпринимателям выделили более 105 миллионов рублей из бюджета области на развитие туризма – в виде грантов и субсидий. В 2023 году эту сумму планируют увеличить до 139 миллионов рублей.

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