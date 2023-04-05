Умер Денис Соболев – 42-летний писатель-прозаик из Новосибирска

В Новосибирске умер 42-летний писатель-прозаик Денис Соболев. Фото: соцсети.

В Новосибирске на 43-м году жизни умер Денис Соболев. Известный местный писатель-прозаик. Информация о смерти появилась на странице автора.

– Соболев Денис Валерьевич скончался 4 апреля. Прощание состоится 6 апреля с 12:00 до 13:00 по адресу Потанинская 42/1 зал на первом этаже, – говорится в опубликованном сообщении.

Денис Соболев написал романы: «Говорящий с травами», «Бар ВЕРСТА», «Злые времена» и повести «Кордон на Озере».

Сам Денис Соболев 22 мара писал в соцсетях, что заболел пневмонией и попал в больницу. Сообщал, что врачи поставили диагноз благодаря МСКТ.

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