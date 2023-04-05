Новосибирцы пожаловались на весеннюю пыль после реагентов на центральных улицах города

Город тонет в пыли, деревья и снег стали серыми. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

С приходом весны новосибирцы надышались пыли, а машины стало бесполезно мыть. Пешеходы жалуются, что пыль словно уже оседает в лёгких, автомобилисты подмечают, что грязь с дорог можно убирать и заблаговременно.

– За зиму и начало весны скопился огромный объем грязи, которая то таяла, то замерзала. Только постоит чистая машина полчаса на Красном проспекте – всё вновь покрывается равномерным толстым слоем пыли и грязи, и каких-то мелких камешков. Что это – я ума не приложу, – рассказал КП-Новосибирск автомобилист Дмитрий.

Автобусы и легковые автомобили покрыты слоем пыли и грязи. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

В ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска начальник управления автодорог Сергей Эпов сообщил, что после потепления реагенты с дорог будут вымывать специальным шампунем.

– На дорогах осталось большое количество материала от реагентов. В лотковой части скопилось очень много, на центральной части, на разделительных линиях и на островках безопасности, где все эти перекрестки – там очень много, прямо залежи, грядки лежат. Эти грядки надо убирать, – распорядился мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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