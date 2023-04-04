Новосибирская студентка устроилась проводником в поезд, чтобы оплатить учебу в университете

Девушка хотела сама себя обеспечивать. Фото: "Горсайт"

Студентка СГУПСа Юлия Волкова все четыре года учебы в университете подрабатывала проводником в поездах. По словам девушки, она не хотела просить у родителей деньги на учебу и свои нужды, поэтому решила устроиться на работу. В студотряде выбор был небольшой: проводники, строители и вожатые.

— Выбрала проводников, потому что мне показалось это интересным — поездить по России. Конечно, город удавалось посмотреть только на конечной остановке, все остальные — максимум, прогуляться по перрону, — рассказала Юлия Горсайту.

Девушка успела побывать во многих городах страны. По ее словам, самые красивые железнодорожные вокзалы в Сочи, Самаре и Симферополе.

Девушка работала проводником все четыре года учебы. После выпуска из университета работу проводником она оставила.

— Когда окончила вуз, пошла работать HR-специалистом — на него я и училась. Работа проводником, безусловно интересная. Но и сложная. Летом проще — не надо топить вагон, не надо очищать от снега и льда подвагонное оборудование. Для меня эти четыре лета, безусловно, ценный жизненный опыт, — добавила Юлия.

Сейчас Юлия живёт в Москве и работает в компании по продаже автозапчастей HR-специалистом.

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