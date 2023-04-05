Снимайте шапки: 5 апреля в Новосибирске потеплеет до +16 градусов

Необычайно тепло будет сегодня в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске второй день подряд — солнечно и тепло. Сегодня днём, по прогнозам синоптиков, термометры покажут +6...+8.

- Будет небольшая облачность, без осадков. Восточный ветер подует со скоростью 3-8 метра в секунду, - передают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По всей Новосибирской области температура поднимется до +5...+10, местами — до +16 градусов. Будет также солнечно, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber