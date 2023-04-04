В Новосибирске на Дуси Ковальчук иномарка сбила перебегавшего дорогу 7-летнего мальчика

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук иномарка сбила 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Произошло ДТП вечером во вторник, 4 апреля.

— 37-летний водитель за рулем автомобиля «Киа Рио» двигался по улице Дуси Ковальчук. В пути следования у дома №238 он сбил ребенка, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшим оказался 7-летний мальчик. Его с различными травмами доставили в больницу.

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