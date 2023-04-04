«Зажал ее между этажами»: в Новосибирске мужчина напал на первоклассницу в подъезде дома на Красном проспекте

В Новосибирске мужчина напал на первоклассницу в подъезде дома на Красном проспекте 87/2. Фото: Иван МАКЕЕВ\Предоставлено местными жителями

В Новосибирске мужчина напал на первоклассницу в подъезде дома на Красном проспекте 87/2. Инцидент случился днем во вторник, 4 апреля. Как рассказали в соцсетях жители дома, мужчина забежал за девочкой в подъезд.

— Он забежал в подъезд за девочкой, нашей соседкой, зажал ее между этажами. У него ничего не получилось только потом, что из рук выпала бутылка, он отвлекся и она успела убежать домой, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

В ТСЖ дома КП-Новосибирск подтвердили произошедшее, и сообщили, что сейчас на месте работает Следственная группа.

Сибиряки отметили, что сейчас полиция уже составила ориентировку на мужчину. На вид ему около 40-45 лет.

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