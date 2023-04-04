Новосибирску выделили 250 миллионов рублей на масштабный ремонт дорог

В Новосибирске стартует масштабный поддерживающий ремонт дорог — на него выделили 250 миллионов рублей из облбюджета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске стартует масштабный поддерживающий ремонт дорог — на него выделили 250 миллионов рублей из облбюджета. Об этом сообщили в правительстве региона во вторник, 4 апреля.

— На этой неделе завершатся конкурсные процедуры, а с середины апреля начнут работать асфальтовые заводы. Основной объём ямочного ремонта должен быть выполнен до майских праздников — об этом заявил мэр Анатолий Локоть на аппаратном совещании с главами подразделений мэрии.

По словам градоначальника, на ремонт дорог Новосибирску дополнительно выделили 250 миллионов рублей из областного бюджета. Мэр призвал к подрядчиков к оперативности, чтобы привести в порядок основную часть магистралей до майских праздников.

Как рассказал начальник управления автодорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов, предстоит починить 165 тысяч квадратов дорог.

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