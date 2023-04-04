«Неистово хлопали, звали ее на сцену»: поклонники принесли валенки на концерт Пелагеи в Новосибирске

По просьбе слушателей артистка выступила на бис. Фото: Елена Старкова

В Новосибирске поклонники Пелагеи устроили на концерте певицы народный флэшмоб. На выступление артистки посетители принесли бумажные валенки. Одна из зрительниц, Елена, рассказала КП-Новосибирск, как прошло мероприятие. Состоялся концерт 3 апреля в Доме ученых.

— Еще перед выступлением в руках у зрителей я увидела вырезанные из бумаги валенки. По ходу действия всё ждала, когда же, когда... Видимо, Пелагея не планировала петь «Валенки». Она поблагодарила зрителей и откланялась, завершая концерт. В этот момент все начали неистово хлопать, звать ее на сцену и скандировать: «валенки!». Пелагея спела! — рассказала посетительница КП-Новосибирск.

Сибирячка поделилась, что с нетерпением ждёт нового визита звезды в Новосибирск. Он запланирован на июнь.

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