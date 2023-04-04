В Новосибирске выживший рабочий потребовал 3 миллиона за падение

В Новосибирске строитель подал в суд на подрядчика за травмы, полученные при падении.
По данным прокуратуры, бригадир дал задание трем рабочим провести демонтаж опалубки колонн первого этажа и их бетонирование. 30-летний рабочий поднялся на высоту 2,4 метра и выбивал шпильку из клинового замка рукой. Во время работы замок открылся, и рабочий упал в проем фундамента с высоты более 10 метров.
Спасатели МАСС вытащили пострадавшего и передали «скорой». При падении рабочий получил перелом позвонка, ушиб головы и конечностей.
Комиссия государственной инспекции труда провела проверку:
- По данным комиссии, истец работал в должности маляра. Ему не были выданы необходимые допуски, не проведен инструктаж, не выданы все необходимые средства индивидуальной защиты. Пострадавший заявил иск на 3 миллиона рублей о компенсации морального вреда, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина.
Иск рассмотрит Ленинский районный суд.
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