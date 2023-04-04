Жителям Кузбасса продают крашенные вербы

В Кемерове продают разноцветные веточки вербы. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Кемерове находчивые продавцы начали предлагать покупателям крашенные вербы к святому празднику. Об этом сообщает Сибдепо.

К Вербному воскресению предприниматели раскрасили ветки во все цвета радуги и разместили свои предложения на сайтах объявлений. Также можно выбрать цвет по желанию. Цена за одну веточку – 150 рублей.

Кроме того, в объявлениях продавцы предлагают кемеровчанам создать целый вербный букет для подарка.

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