Жителям Кузбасса продают крашенные вербы

В Кемерове продают разноцветные веточки вербы.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В Кемерове находчивые продавцы начали предлагать покупателям крашенные вербы к святому празднику. Об этом сообщает Сибдепо.
К Вербному воскресению предприниматели раскрасили ветки во все цвета радуги и разместили свои предложения на сайтах объявлений. Также можно выбрать цвет по желанию. Цена за одну веточку – 150 рублей.
Кроме того, в объявлениях продавцы предлагают кемеровчанам создать целый вербный букет для подарка.
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