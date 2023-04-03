Поиски 13-летнего подростка в Алтайском крае закончились трагедией

Тело пропавшего подростка нашли в колодце. Фото: СК по Алтайскому краю

Пропавшего 13-летнего мальчика из села Усть-Алейка Алтайского края нашли мертвым. Подростка искали с 1 апреля. Он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Его тело нашли спустя сутки.

По сообщению «Толк», тело подростка нашли в окрестностях села в колодце на территории предприятия. В ПСО «ЛизаАлерт» эту информацию опровергли, заявив, что поиски продолжаются. Однако через некоторое время в Следственном комитете подтвердили, что поиски ребенка завершились трагедией.

По данным СК, при осмотре тела мальчика видимых телесных повреждений не нашли. Точную причину смерти установит экспертиза. Дело возбудили по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности.

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