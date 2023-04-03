После вмешательства прокуратуры в Новосибирске ввели в эксплуатацию долгострой

Были восстановлены права 369 дольщиков.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске после вмешательства прокуратуры сдали долгострой в микрорайоне Закаменский. А именно дом №12, который застройщик не мог сдать в эксплуатацию из-за банкротства.
— В результате надзорного сопровождения строительства дом удалось сдать. 31 марта мэрией Новосибирска выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Удалось восстановить жилищные права 369 обманутых дольщиков, — рассказали в региональной прокуратуре.
Напомним, что на завершения строительства 18-этажного дома №12 из бюджета было выделено около полумиллиарда рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер