«Бил ножом и табуретом»: в селе под Новосибирском 32-летний рецидивист убил приятеля

В селе под Новосибирском 32-летний рецидивист ножом и табуретом забил приятеля. Фото: СК РФ НСО.

В Новосибирской области 32-летнего мужчину подозревают в убийстве приятеля. На него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Произошло преступление, по данным СК, в одном из сел под Новосибирском 2 апреля днем.

– Известно, что обвиняемый и потерпевший находились в гостях у общего знакомого в одном из сел Новосибирского района, где распивали спиртные напитки. В ходе застолья гости по незначительному поводу поссорились. Обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес знакомому сначала табуретом, а затем ножом множественные удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений 43-летний потерпевший скончался на месте происшествия, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Следователь осмотрел место происшествия, изъял орудие убийства – нож, допросил свидетелей.

Для установления причины смерти потерпевшего проведут судмедэкспертизу.

Подозреваемый задержан. Меру пресечения ему пока не избрали.

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