«Вел себя грубо, кричал о просрочке»: в Новосибирске ворвавшийся в больницу коллектор при всех потребовал медработницу вернуть долг

В Новосибирске коллектор наведался к медработнице в больницу, чтобы взыскать долг. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске в одну из больниц наведался коллектор. Он пришел, чтобы потребовать с медработницы долг по кредиту. Тем самым, взыскатель нарушил закон. За это банк и грубого коллектора оштрафовали на 55 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

— Потерпевшая рассказала, что представитель банка пришел к ней на работу, где публично разгласил сведения о ее задолженности. А также вел себя грубо, хамил персоналу и требовал возврата кредита. Известно, что сотрудники медицинского учреждения вызвали охрану, которые вывели мужчину из здания, — пояснили в ведомстве.

В день инцидента женщина оформляла больных на госпитализацию. Коллектор увидел её и начал кричать о просрочке в 17 тысяч рублей. На коллектора-хама завели административное дело за разглашение сведений о задолженности третьим лицам. Нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей, а банк на 50 тысяч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber