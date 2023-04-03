В Новосибирске рядового оштрафовали на 100 тысяч рублей за покупку наркотиков

В Новосибирске военнослужащего оштрафовали на 100 тысяч рублей за покупку закладки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске военнослужащего приговорили к условному сроку и оштрафовали на 100 тысяч рублей за покупку наркотического вещества. Об этом сообщили в понедельник, 3 апреля, в Telegram-канале 2-го Восточного окружного военного суда.

В конце лета прошлого года рядовой купил у наркодилера запрещенное вещество через мессенджер, тот выслал военнослужащему координаты места с закладкой. Рядовой забрал дозу себе, а через месяц полицейские нашли наркотик и изъяли его во время досмотра на территории лагерного сбора.

Суд приговорил военнослужащего к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Также его оштрафовали на 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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