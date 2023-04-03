В новосибирском магазине продавец проломил голову постоянному покупателю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске продавец магазина на Железнодорожной улице жестоко избил постоянного покупателя. Пострадавшего госпитализировали с открой ЧМТ и ушибом головного мозга. Медики сообщили о тяжелом пациенте в полицию 1 апреля.

– Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Оказался им 44-летний мужчина. Правоохранители выяснили, что он работает в магазине на Железнодорожной улице, куда потерпевший часто приходил в качестве клиента. Потерпевший пришел в магазин и предложил работнику торговой точки вместе выпить, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области. – Знакомые стали распивать алкоголь. В ходе распития поссорились на бытовой почве. Подозреваемый несколько раз ударил руками по голове потерпевшего.

После потасовки собутыльники разошлись по домам. Оттуда пострадавшего и увезла скорая с пробитой головой.

На продавца возбудили уголовное дело за умышленного причинение тяжкого вреда здоровью. Он под подпиской о невыезде.

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