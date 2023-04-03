В Новосибирске живодера, жестоко убившего трех кошек, приговорили к исправительным работам. Фото: Мария НОВИКОВА

Безработного новосибирца, выкинувшего трех кошек с 16 этажа, признали виновным в жестоком обращении с животными.

Новоселы, купившие квартиру в высотке на улице Фадеева, 66/8, попросили Андрея Архипова избавиться от бесхозных животных. Он поднялся в квартиру и вытолкал четвероногих с балкона. Затем спустился вниз, ногами добил кошку, подававшую признаки жизни, сложил трупы в пакет и отнес на помойку.

Уголовное дело по ч.2 ст.245 УК РФ Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел в особом порядке, без допроса свидетеля и исследования доказательств, поскольку обвиняемый полностью признал свою вину.

Андрея Архипова приговорили к одному году исправительных работ. Но наказание судья постановил считать условным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber