В Новосибирске живодера, жестоко убившего трех кошек, приговорили к исправительным работам.
Фото: Мария НОВИКОВА
Безработного новосибирца, выкинувшего трех кошек с 16 этажа, признали виновным в жестоком обращении с животными.
Новоселы, купившие квартиру в высотке на улице Фадеева, 66/8, попросили Андрея Архипова избавиться от бесхозных животных. Он поднялся в квартиру и вытолкал четвероногих с балкона. Затем спустился вниз, ногами добил кошку, подававшую признаки жизни, сложил трупы в пакет и отнес на помойку.
Уголовное дело по ч.2 ст.245 УК РФ Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел в особом порядке, без допроса свидетеля и исследования доказательств, поскольку обвиняемый полностью признал свою вину.
Андрея Архипова приговорили к одному году исправительных работ. Но наказание судья постановил считать условным.
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