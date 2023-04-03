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НовостиОбщество3 апреля 2023 3:00

В Новосибирске восстановили права 369 обманутых дольщиков в микрорайоне Закаменский

Строительство проблемного объекта находилось на контроле прокуратуры
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске восстановили права 369 обманутых дольщиков в микрорайоне Закаменский. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске восстановили права 369 обманутых дольщиков в микрорайоне Закаменский. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске восстановили права 369 обманутых дольщиков. Проблемный дом № 12 в микрорайоне Закаменский наконец-то достроили. Ситуация с проблемным объектом контролировали в прокуратуре Новосибирской области.

– Недобросовестного застройщика дома в 2014 году Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом, – говорится в сообщении прокуратуры.

31 марта мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод долгостроя в эксплуатацию.

В прокуратуре добавили, что контролируют строительство проблемных домов.

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