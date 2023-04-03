В Новосибирске восстановили права 369 обманутых дольщиков в микрорайоне Закаменский. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске восстановили права 369 обманутых дольщиков. Проблемный дом № 12 в микрорайоне Закаменский наконец-то достроили. Ситуация с проблемным объектом контролировали в прокуратуре Новосибирской области.

– Недобросовестного застройщика дома в 2014 году Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом, – говорится в сообщении прокуратуры.

31 марта мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод долгостроя в эксплуатацию.

В прокуратуре добавили, что контролируют строительство проблемных домов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber