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НовостиОбщество3 апреля 2023 2:34

«Они такие странные!»: Следы неизвестного зверя заметили дачники на берегу реки под Новосибирском

Под Новосибирском дачники заметили на берегу реки следы неизвестного зверя
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском дачники заметили на берегу реки следы неизвестного зверя.

Под Новосибирском дачники заметили на берегу реки следы неизвестного зверя.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На берегу реки под Новосибирском дачники увидели следы неизвестного зверя. Они сфотографировали их и опубликовали в соцсети.

– Приехали с подругой на дачу в Ордынке и пошли гулять вдоль берега. Около баржи заметили довольно странные следы, – написали сибирячки в группе «АСТ-54».

Комментаторы принялись гадать, какой зверь прогулялся по берегу. Но к окончательной версии никто не пришел. Предположили, что это медвежонок или бобер.

Новосибирцы принялись гадать, какой зверь прогулялся по берегу. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцы принялись гадать, какой зверь прогулялся по берегу. Фото: "АСТ-54".

Биолог Алексей Яновский объяснил КП-Новосибирск, что точно определить по фото, чьи это следы нельзя.

– Думаю, что и опытный следопыт и тот не скажет, что это за зверь наследил. Нужны размеры отпечатка и длина шага, – говорит ученый.

Алексей Яновский предположил, что так наследить мог барсук.

– Возможно, это следы барсука. Зверь с собаку среднего размера. С ноября по март из норы не выходит. Старым жиром переживает зиму. Сейчас пора выходить на свет божий. Впрочем, днем барсук в норе. Добывает жертв ночью, – объяснил КП-Новосибирск ученый.

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