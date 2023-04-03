«Они такие странные!»: Следы неизвестного зверя заметили дачники на берегу реки под Новосибирском

Под Новосибирском дачники заметили на берегу реки следы неизвестного зверя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На берегу реки под Новосибирском дачники увидели следы неизвестного зверя. Они сфотографировали их и опубликовали в соцсети.

– Приехали с подругой на дачу в Ордынке и пошли гулять вдоль берега. Около баржи заметили довольно странные следы, – написали сибирячки в группе «АСТ-54».

Комментаторы принялись гадать, какой зверь прогулялся по берегу. Но к окончательной версии никто не пришел. Предположили, что это медвежонок или бобер.

Новосибирцы принялись гадать, какой зверь прогулялся по берегу. Фото: "АСТ-54".

Биолог Алексей Яновский объяснил КП-Новосибирск, что точно определить по фото, чьи это следы нельзя.

– Думаю, что и опытный следопыт и тот не скажет, что это за зверь наследил. Нужны размеры отпечатка и длина шага, – говорит ученый.

Алексей Яновский предположил, что так наследить мог барсук.

– Возможно, это следы барсука. Зверь с собаку среднего размера. С ноября по март из норы не выходит. Старым жиром переживает зиму. Сейчас пора выходить на свет божий. Впрочем, днем барсук в норе. Добывает жертв ночью, – объяснил КП-Новосибирск ученый.

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