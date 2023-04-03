Из-за потепления на новосибирских автомойках образовались очереди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за потепления в Новосибирске взлетел спрос на автомойки. Водители выстроились в очереди, чтобы смыть с машин насевшую грязь в воскресенье, 2 апреля. Об этом КП-Новосибирск сообщили читатели.

– В выходные хотела помыть машину. Так и не удалось: ни в субботу, ни в воскресенье. На автомойках запись расписана на несколько дней вперед. У тех, что работают по принципу самообслуживания, выстроились очереди. Записаться удалось на вечер вторника, – рассказала КП-Новосибирск читательница Светлана.

На одной из автомоек в Центральном районе города КП-Новосибирск подтвердили, что запись на мытье машин расписана на несколько дней вперед из-за взлетевшего спроса. По данным администратора мойки, наружную мойку авто пока просят чаще, чем комплексную.

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