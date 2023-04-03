В Новосибирске на парковке у ТЦ загорелись «Жигули» дрифтера.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске у ТЦ на Ипподромской сгорела машина. По словам очевидцев, вспыхнул дрифтующий автомобиль.
– «Жигули» дрифтера загорелись в процессе на парковке у ТЦ «Атриум», – сообщил очевидцы в паблике «АСТ-54».
О пострадавших свидетели не сообщили. Судя по кадрам очевидцев, на месте работали сотрудники МЧС.
О пострадавших свидетели не сообщили. Фото: "АСТ-54".
Очевидцы утверждают, что на этой парковке дрифтеры часто устраивают управляемые заносы под громкую музыку. Этим они нарушают покой местных жителей.
– На этом месте регулярно катаются несколько убитых машин, при том, что там нет отдельных тротуаров для пешеходов, – говорят горожане.
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