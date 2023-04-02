Названы точные сроки посева огурцов на рассаду в Новосибирске

Новосибирцам назвали сроки посева огурцов на рассаду. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Новосибирцам рассказали, как рассчитать срок посева огурцов на рассаду. Нужно выбрать способ высаживания, и от него отсчитывать примерно месяц назад. Например, если в открытый грунт без укрытия огурец высаживают после 10 июня, то семена нужно высеивать примерно 10-15 мая.

Под пленочное укрытие высаживают уже после 10 мая, тогда срок высеивания – конец апреля. В теплицу рассаду огурцов можно высадить раньше всего – после 20 апреля.

Новосибирский агроном Людмила Шубина советует не стремиться получить раннюю рассаду – при этом возраст растения не должен превышать месяца. Старая рассада очень неохотно пускает корни, тогда как ростки сроком от 20 до 25 дней раньше дают плоды.

Подкармливать огурцы нужно раз в 10 дней, чередуя органические подкормки с минеральными. Почва должна быть рыхлая, влагоемкая, дышащая. Огурцы растут при температуре примерно от + 20 градусов и чуть выше. Из-за ночных похолоданий растение может заболеть, и в первую очередь от температурных качелей отмирают корни.

По лунному календарю благоприятные дни для высаживания огурцов – 21 и 22, 25 и 26 апреля, а также 10, 13, 14 мая.

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