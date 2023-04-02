В Новосибирске снесут девять аварийных домов

В Новосибирске расселят жильцов 9 аварийных домов до 2033 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В трех районах Новосибирска снесут девять аварийных домов за 10 лет. Постановления опубликованы в бюллетени органов местного самоуправления на сайте мэрии города.

В Ленинском районе на улице Горской аварийными признали дома № 10б и 10г, № 16 и 16а. В Октябрьском районе снесут дом № 12 на улице Стофато, № 249 и 235 на улице Добролюбова. В Первомайском районе подлежат сносу дома № 4 и № 8 на Бердском шоссе.

Людей должны расселить до 2033 года.

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