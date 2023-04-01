Младший лейтенант Роман Никитенко из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Роману Никитенко было 25 лет. Фото: Новосибирск скорбит.

В зоне СВО погиб 25-летний младший лейтенант из Новосибирской области Роман Евгеньевич Никитенко. Его похороны прошли в Пскове, где он проходил военную службу.

— Роман в 2013 году окончил 9 классов Коченевской школы №2. В Новосибирске окончил профессиональное техническое училище №50, 7 декабря 2016 года был призван в Вооружённые силы Российской Федерации в город Псков. После окончания службы продолжил службу по контракту, — сообщается в группе «Новосибирск скорбит»

18 февраля 2023 года Роману было присвоено воинское звание младшего лейтента, а ровно через месяц, 18 марта, он погиб. У мужчины осталась жена и два сына.

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