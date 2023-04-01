Дому вернут исторический облик. Фото: t.me/tereshkovaave

В Новосибирске началась реконструкция Дома Кондратюка на улице Советской. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова. Сейчас здание находится в аварийном состоянии, ему планируют вернуть исторический облик.

— Вывезли уникальный экспонат — медный расширительный бак, который использовался для отопления здания с 1924 до середины 50-х годов. Теперь это — уникальный музейный экспонат, — написала Анна Терешкова в своем Telegram-канале.

На реконструкцию выделили средства из федерального бюджета. Фото: t.me/tereshkovaave

Мэр Анатолий Локоть добавил, что город получил на проект федеральное финансирование.

— Еще одной изюминкой экспозиции станет спускаемый аппарат «Восток», изготовленный в 1961 году. В помещении его разместят перед началом ремонта кровли, — написал он у себя в Telegram.

Юрий Васильевич Кондратюк — один из основоположников мировой космонавтики, инженер-изобретатель, первый в мире учёный, рассчитавший схему полёта и посадки на Луну. Он несколько лет жил в Новосибирске, в 1921 году издал свой первый научный труд.

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