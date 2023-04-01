«В воздухе летает краска, воняет гарью»: в Новосибирске на улице Твардовского загорелась машина

Автомобиль загорелся на парковке возле дома.
Фото: Надежда КАСЬЯНОВА
1 апреля в Новосибирске возле улицы Твардовского, 22/3, загорелась машина. Очевидцы рассказывают, что слышны хлопки.
— Люди, которые не боятся отгонять свои машины от горящей, ждали пожарных. В воздухе летает краска от машины, воняет гарью очень сильно, валит дым, — рассказала КП-Новосибирск очевидица происходящего.
Пожарные отреагировали на возгорание быстро, машина уже потушена.
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