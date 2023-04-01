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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 8:15

«В воздухе летает краска, воняет гарью»: в Новосибирске на улице Твардовского загорелась машина

В Новосибирске на улице Твардовского загорелась машина под окнами многоэтажки
Надежда РЫЖКИНА
Автомобиль загорелся на парковке возле дома.

Автомобиль загорелся на парковке возле дома.

Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

1 апреля в Новосибирске возле улицы Твардовского, 22/3, загорелась машина. Очевидцы рассказывают, что слышны хлопки.

— Люди, которые не боятся отгонять свои машины от горящей, ждали пожарных. В воздухе летает краска от машины, воняет гарью очень сильно, валит дым, — рассказала КП-Новосибирск очевидица происходящего.

Пожарные отреагировали на возгорание быстро, машина уже потушена.

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