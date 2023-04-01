«В воздухе летает краска, воняет гарью»: в Новосибирске на улице Твардовского загорелась машина

Автомобиль загорелся на парковке возле дома. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

1 апреля в Новосибирске возле улицы Твардовского, 22/3, загорелась машина. Очевидцы рассказывают, что слышны хлопки.

— Люди, которые не боятся отгонять свои машины от горящей, ждали пожарных. В воздухе летает краска от машины, воняет гарью очень сильно, валит дым, — рассказала КП-Новосибирск очевидица происходящего.

Пожарные отреагировали на возгорание быстро, машина уже потушена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер