C 1 апреля в Новосибирской области началась запись в первые классы

С 1 апреля можно подать заявки на прием в первый класс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 апреля в Новосибирске начинается прием заявлений о зачислении детей в первые классы. Первый этап продлится до 30 июня.

В первую очередь примут заявления от льготников: родителей, чьи дети живут на закрепленной за школой территории или имеют первоочередное и преимущественное право на зачисление. Заявления от тех, кто живет дальше от школы, будут принимать с 6 июля до 5 сентября, пока будут свободные места.

Заявление на обучение можно подать, отправив его на e-mail школы или на сайте Госуслуги. Можно принести его лично в школу или отправить с помощью оператора почты заказным письмом с уведомлением о вручении. К документу нужно приложить копии паспорта родителей, свидетельства о рождении ребенка и документы о месте проживания родителей и ребенка.

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