«Откачал ее кислородом»: в Новосибирске девушка подарила торт пожарному, спасшему ее кошку

Девушка принесла пожарному торт в благодарность за спасение любимицы. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске счастливая хозяйка пришла в отдел МЧС с тортом, чтобы отблагодарить пожарного за спасение своей любимицы. 23 марта он вытащил кошку из запертой квартиры во время пожара в доме на улице Комсомольской.

— Во время тушения пожара в 3 подъезде в квартире моей сестры вскрыли дверь и увидели кошечку без сознания. Пожарный вынес её на улицу и откачал кислородом. Кошечка осталась жива. Спасибо огромное за неравнодушие! — написала сестра девушки в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Торт-благодарность был украшен словом «спасибо». Среди ягод и фруктов на нём виднелась сладкая фигурка в виде пожарного, который держит в руках кота.

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