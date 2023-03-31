Из-за отека не могла открыть глаза: пенсионерка чуть не умерла из-за простого насморка

Лор рассказал, как пенсионерка чуть не умерла из-за обычного насморка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

66-летняя пенсионерка из Сергиев-Посада едва не умерла из-за запущенного насморка. Он вызвал гнойное воспаление подкожной клетчатки. Женщину чудом спасли врачи. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на заведующего оториноларингологическим отделением Сергиево-Посадской больницы Евгения Брандмана.

Пенсионерка поступила в больницу с сильнейшим отеком. Он был настолько сильный, что женщина не могла открыть глаза.

– Причиной такого состояния стал невылеченный насморк. Из-за того, что гной заполнил пазухи и окологлазничные области, у пациентки сформировались флегмоны глазниц. Такое состояние могло привести к потере зрения, сепсису, тромбозу, а потом и к смерти, — объяснил Брандман.

Врачи оказали женщине квалифицированную помощь. Сейчас ее жизнь вне опасности.

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