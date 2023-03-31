Диетолог перечислила плюсы и минусы мультивитаминных комплексов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Мультивитаминные комплексы удобны в использовании. Так как в день нужно выпивать всего одну капсулу. При этом чрезмерное потребление таких препаратов чревато сильной аллергией, пишет NEWS.ru со ссылкой на диетолога и спортивного психолога Марию Волынкину.

– В мультивитаминных комплексах содержится необходимая дозировка всех полезных витаминов, однако сейчас очень сложно найти качественный и действенный препарат, который будет соответствовать заявленному производителем. Многие мультивитаминные комплексы не отвечают требованиям, так что нужно отдать предпочтение известным брендам, — говорит специалист.

Чтобы избежать аллергии и прочих побочных эффектов, врач диетолог советует ориентироваться на то, насколько совместимы компоненты в составе. Это важно, так как один витамин может препятствовать усвоению другого. Необходимо, чтобы в комплексе учитывали сочетание веществ между собой.

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