В Новосибирске рабочие перебили высоковольтный кабель рядом с жилыми домами

Рабочие задели высоковольтный кабель.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске днем в пятницу, 31 марта, около многоэтажки в Кировском районе случился инцидент во время ремонтных работ. Рабочие задели высоковольтный кабель. Произошедшее засняли на видео очевидцы, и выложили в сеть.
— Возле дома на Сибиряков-Гвардейцев, 62/3, горе-ремонтники перебили высоковольтный кабель, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».
На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что из ямы, где располагается кабель, вырывается пламя. О пострадавших в результате случившегося не сообщалось.
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