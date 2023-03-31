Начал хамить, а потом ударил: в Новосибирске водитель напал на сотрудницу «Горзеленхоза» после замечания

Инцидент произошел на территории сквера имени Калинина. Фото: Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска

В Новосибирске произошла вопиющая ситуация – водитель иномарки набросился на сотрудницу «Горзеленхоза» из-за замечания. Об инциденте рассказали в телеграм-канале мэрии города.

Все произошло в четверг, 30 марта, примерно в 9 утра. Пожилая женщина проводила уборку на территории сквера имени Калинина в Дзержинском районе. В какой-то момент на пешеходную зону со стороны улицы 25 лет Октября заехал автомобиль.

Сотрудница «Горзеленхоза» обратилась к водителю, сделав ему замечание. Она попросила мужчину убрать машину с пешеходной зоны. Однако тот отреагировал агрессивно – начал хамить и угрожать, а после ударил женщину.

− Два очевидца нападения пытались задержать водителя. В их сторону также посыпались угрозы, после чего водитель скрылся с места происшествия, − рассказали в мэрии Новосибирска.

Пострадавшая обратилась в травмпункт. Оттуда ее направили в Городскую клиническую больницу № 1. Какие травмы получила женщина − не уточняется.

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