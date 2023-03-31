В Новосибирске в пожаре в частном доме погибли три человека

В Первомайском районе Новосибирска сгорел частный дом. Фото: СУ СКР по НСО
В Первомайском районе Новосибирска сгорел частный дом. В огне погибли три человека: мужчина и две женщины. ЧП случилось днем в пятницу, 31 марта.
— В ходе тушения пожара обнаружены тела двух женщин и мужчины, личность которых в настоящий момент устанавливается. По данному факту следователи проводят доследственную проверку, — сообщили в областном Следственном комитете.
В пожаре погибли мужчина и две женщины. Фото: СУ СКР по НСО
Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Причину пожара установит пожаро-техническая экспертиза.
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