В Новосибирске в пожаре в частном доме погибли три человека

В Первомайском районе Новосибирска сгорел частный дом. Фото: СУ СКР по НСО

В Первомайском районе Новосибирска сгорел частный дом. В огне погибли три человека: мужчина и две женщины. ЧП случилось днем в пятницу, 31 марта.

— В ходе тушения пожара обнаружены тела двух женщин и мужчины, личность которых в настоящий момент устанавливается. По данному факту следователи проводят доследственную проверку, — сообщили в областном Следственном комитете.

В пожаре погибли мужчина и две женщины. Фото: СУ СКР по НСО

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Причину пожара установит пожаро-техническая экспертиза.

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