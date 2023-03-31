Чтобы предотвратить заторы: в Новосибирской области сотрудники МЧС провели подрывы льда на реке Иня

Новосибирские МЧСники провели подрывы льда на реке Иня. Фото: стоп-кадр из видео / ГУ МЧС России по НСО
Новосибирские МЧСники провели подрывы льда на реке Иня, чтобы не допустить образования заторов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Работы организовали в четверг, 30 марта, на границе Мошковкого, Тогучинского и Новосибирского районов.
− Эта мера позволит предотвратить появление ледовых заторов, способных ограничить свободный пропуск воды по руслу реки Иня, − объяснили в МЧС.
В итоге это минимизирует риски подтоплений жилых домов, расположенных в прибрежной зоне.
Специалисты продолжают активно готовиться к наступлению половодья. На паводкоопасный период запланированы распиловка четырех километров льда, чернение его на 2,5 километра, расчистка почти девяти километров русел рек и восемь ледовзрывных работ.
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