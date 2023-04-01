Дело рассматривали в суде.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирской области простили рыбаков, укравших рыбы на 30 тысяч рублей. Дело рассматривали в Барабинском районном суде.
По данным суда, трое мужчин работали рыбаками прибрежного лова. Осенью прошлого года выехали на озеро за добычей. Однако во время рыбалки им пришла идея украсть улов.
- Они сложили рыбу в мешки, загрузили на катер и увезли к берегу. С катера они загрузили улов в деревянную лодку, а после поделили. В итоге они пытались похитить 608 килограммов рыбы на 30 тысяч 620 рублей, - написано в приговоре. – Дело до конца не довели, потому что их обнаружили сотрудники рыбоохраны.
Было возбуждено уголовное дело по статье попытка кражи. Дело дошло до суда, но его прекратили из-за примирения сторон.
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