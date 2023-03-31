Захоронение мусора в границах Новосибирска остановит промышленная переработка отходов. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске закроют и рекультивируют полигоны Гусинобродский и Хилокский благодаря переходу к цивилизованной системе обращения с отходами. Она позволит полностью сортировать и перерабатывать полезные фракции ТКО. Такую инфраструктуру по промышленной переработке отходов разработают на основе двух новых комплексов.

Победителя конкурса на заключение концессионного соглашения на строительство Левобережного комплекса по переработке ТКО определят до середины апреля. А победителя по Правобережному комплексу назовут в июне 2023 года. Это направление особо контролируют в Правительстве НСО.

Как сообщил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, строить комплексы начнут после того, как на земельных участках проведут инженерные изыскания, а также после проведения государственной экологической экспертизы и получения проектной документации.

– Если проекты не пройдут государственную экологическую экспертизу, они не будут реализованы, – уточнил Сергей Сёмка.

По данным регионального МинЖКХ, работа новых комплексов позволить прекратить захоронение мусора на Гусинобродском и Хилокском полигонах. После чего свалки рекультивируют. Экологи уже предлагают на их местах организовать зеленые общественные пространства.

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