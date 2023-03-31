Синоптик Наталья Кичанова рассказала, когда в Новосибирск вернется тепло

С воскресенья солнце будет постепенно прогревать воздух. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, когда в Новосибирск придет потепление. Прогнозом с КП-Новосибирск поделилась начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

− Постепенно воздушная масса будет трансформироваться, фон температур – как дневных, так и ночных, будет повышаться. Сейчас мы находимся на холодной стороне антициклона, на восточной периферии. Антициклон у нас сместился с Арктики, поэтому он принес холод, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск синоптик. – С воскресенья солнце будет постепенно прогревать воздух. Со следующей недели мы окажемся на западной периферии антициклона, то есть на его теплой стороне. Потоки северные будут меняться на южные. Во вторник, среду и четверг мы прогнозируем днем +7…+12, а ночью – слабый минус.

Однако говорить об устойчивых плюсовых температурах в начале апреля еще рано.

− Так, 7 апреля придет небольшая волна холода. Она не такая ярко выраженная, но все же принесет небольшие осадки. И такого сценария − чтобы устойчиво шло тепло, с нарастанием, в первой декаде апреля мы не предполагаем. В Новосибирской области первая декада будет ниже нормы на 1-2 градуса, − подчеркнула Наталья Кичанова.

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