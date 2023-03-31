В Новосибирске первоклассники гимназии № 7 войдут 1 сентября в отремонтированный для них корпус

В Новосибирске первоклассники гимназии № 7 пойдут 1 сентября учиться в новом здании. Фото: мэрия Новосибирска.

В Кировском районе появится дополнительный корпус для начального звена гимназии № 7. К учебному учреждению на улице Зорге в прошлом году присоединили соседний детский сад «Журавлик». В здании с 2023 года ведут капитальный ремонт и перепланировку в рамках реализации программы по созданию дополнительных школьных мест. На ремонт и оборудование выделено около 40 миллионов рублей.

После ремонта в новом корпусе будут учиться первые и вторые классы, в садик продолжат ходить шесть групп – 175 детей.

Мэр Новосибирска лично проконтролировал ход работ. Фото: мэрия Новосибирска.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, это уже второе здание детского сада в городе, которое переоборудуют под школьные места.

– Было принято решение закончить арендные отношения с коммерческой организацией и при поддержке областного бюджета капитально отремонтировать помещения, где 1 сентября 2023 года начнут занятия шесть начальных классов, – сообщил глава города.

Директор гимназии Любовь Калашникова рассказала о том, что по проекту учреждение было рассчитано на 830 учеников. Сейчас гимназия работает в две смены – в учебном заведении 52 класса и почти полторы тысячи учащихся.

Ремонт закончат в августе 2023 года. Фото: мэрия Новосибирска.

Благодаря ремонту и перепланировке у гимназии появится 150 дополнительных мест. В здании, отданном начальной школе, планируют заменить системы электро- и теплоснабжения, отремонтировать крышу, разместить пять классных комнат на втором этаже и одну на первом, а также обустроить помещение для групповых занятий.

Все работы, в том числе благоустройство прилегающей территории со спортивными и прогулочной зонами должны завершить в середине августа. С 1 сентября 2023 года первоклассники начнут учиться в корпусе со свежим ремонтом.

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