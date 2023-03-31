В Новосибирске железнодорожного ревизора подкупили за 30 тысяч рублей

В Новосибирске двое железнодорожных рабочих подкупили ревизора на экзамене. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске двое железнодорожных рабочих подкупили ревизора на экзамене. Об этом рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

В коммерческом подкупе обвинили ревизора по безопасности движения поездов Западно-Сибирского филиала дочерней компании «РЖД». По одной части уголовной статьи ему грозит до 3 лет лишения свободы, по другой – до 9 лет колонии.

В 2020 аттестационная комиссия должна была проверить знания по технической эксплуатации железных дорог у двух кандидатов. Они хотели получить должности начальника пассажирского поезда и инженера отдела планирования и организации перевозок. Оба успешно сдали экзамен, подкупив секретаря комиссии 30 тысячами рублей.

Уголовное дело передали в Железнодорожный районный суд.

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