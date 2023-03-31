«Широка река, глубока река»: новосибирский блогер снял смешное видео о гигантских городских лужах

Новосибирский блогер снял шуточный клип о лужах города. Фото: стоп-кадр.

Новосибирский блогер Артем Нарбут снял видео о гигантских лужах в Ленинском районе города. Ролик позабавил пользователей соцсетей. Мужчина рассказал КП-Новосибирск о том, как решил создать смешные кадры.

– Вышел из подъезда и сразу увидел первый кадр — огромную лужу у своего дома. Решил снять под песню «Широка река» Надежды Кадышевой, потому что ее реально было не обойти. Потом мы с женой прогулялись и увидели, что в нашем районе таких луж невероятное количество — специально не искал, — поделился блогер.

В прошлом году Артём жаловался на лужи и разрушенные тротуары через мобильное приложение «Решаем вместе». По его словам, жалобы не принесли результатов. Новосибирец утверждает, что каждый раз приходили отписки.

Блогер не отчаивается. Он планирует дальше обращаться с проблемами города в надежде, что их все же решат.

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