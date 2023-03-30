Андрей Травников одобрил проект парка «Усть-Тула» на берегу Оби в Новосибирске

Площадь территории, где планируется разбить парк — более 370 гектар. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников одобрил проект парка «Усть-Тула» на левом берегу Оби в Новосибирске. Согласно концепции, на территории между Октябрьским и Бугринским мостами, улицей Стартовой и рекой Обь планируется развить спортивный и рекреационный кластеры и разбить «парк умного отдыха».

— Благодаря крупным инфраструктурным проектам последних лет мы «раскрыли» для использования и последующего освоения огромную территорию Левобережья. Под освоением я понимаю создание хорошей транспортной инфраструктуры и транспортной доступности, а также реализацию проектов капстроительства, плоскостных сооружений, спортивного, гостиничного, рекреационного, коммерческого, развлекательного назначения. Вокруг станции метро «Спортивная» логично развитие спортивных объектов, а в сторону Бугринского моста — рекреационных, — пояснил глава региона.

Министерству физкультуры и спорта Новосибирской области вместе с мэрией города было поручено разработать для этого пространства проект комплексного центра единоборств. Как пояснила вице-мэр города Анна Терешкова, помимо традиционных прогулочных пеших маршрутов и велодорожек, в новом парке планируется построить реплику острога xviii века с площадками для исторических реконструкций, а еще — Слободу с мельницами и избами мастеров, где можно будет проводить краеведческие проекты. Построить хотят также верфь для занятий судостроением и судомоделированием. Площадь территории, где планируется разбить парк — более 370 гектар.

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